Ремонт фасада театра оперы и балета отменили в Воронеже

В Воронеже отменили аукцион на ремонт кровли и фасада Государственного театра оперы и балета на 22,37 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительство области.

По оценкам экспертов, запланированные работы могли привести к еще большему разрушению фасада. Это бы увеличило срок ремонта, и подрядчик не успел бы их выполнить ко Дню города, пишет ИА «Абирег».

Власти проанализировали ситуацию и приняли решение подойти к обновлению системно. Скоро планируется объявить аукцион на разработку проектно-сметной документации по глубокой реконструкции здания театра.

Аукцион на ремонт фасада и кровли должен был состояться 9 августа. Исходя из документации, подрядчик должен был демонтировать кровлю и уложить новую, а также зашпаклевать и покрасить фасады.