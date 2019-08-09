В Камбодже придавленный камнями фермер провел четыре дня без еды и воды

В Камбодже фермер, которого придавило валунами, провел в ловушке четыре дня без еды и воды. Об этом сообщило издание Daily Mail.

28-летний местный житель Сум Бора 4 августа пошел собирать помет летучих мышей, который используют для удобрения земли. Во время сбора он поскользнулся и провалился в узкую щель, написала газета 8 августа.

После того, как мужчина не вернулся домой, его семья обеспокоилась и начала поиски. Несчастного мужчину нашли только через трое суток.

На место происшествия прибыли спасатели. Им понадобилось порядка 10 часов, чтобы вызволить его. После этого пострадавшего доставили в больницу.

6 августа сообщалось, что в Бельгии парализованная после ДТП женщина шесть дней провела в закрытой машине без еды и воды. Единственное, что ей удалось, это открыть дверь ногой.