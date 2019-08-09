Майк Тайсон признался в использовании мочи своих детей для допинг-тестов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон признался, что использовал мочу своей жены и детей для прохождения допинг-тестов. Об этом 9 августа сообщает портал ESPN.

«Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей», — рассказал он.

Помимо этого он добавил, что офицеры не контролировали сдачу анализов после того, как он при них вынимал из белья поддельный половой орган.

13 июня Тайсон рассказал об измене экс-супруги с Брэдом Питтом.