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Источник сообщил об обысках в антикоррупционном главке МВД в Красноярском крае

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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В красноярском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД сотрудники ФСБ провели обыски. Об этом 9 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что обыски проходили в рамках уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела управления о мошенничестве и взятках.

Официальных комментариев от ведомств агентство пока не получило.

31 июля сообщалось, что СК возбудил дело в отношении сотрудника Роспотребнадзора в Дагестане. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

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