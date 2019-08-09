Источник сообщил об обысках в антикоррупционном главке МВД в Красноярском крае

В красноярском управлении экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД сотрудники ФСБ провели обыски. Об этом 9 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Отмечается, что обыски проходили в рамках уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела управления о мошенничестве и взятках.

Официальных комментариев от ведомств агентство пока не получило.

31 июля сообщалось, что СК возбудил дело в отношении сотрудника Роспотребнадзора в Дагестане. Его подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.