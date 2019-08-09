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Президент Южной Кореи провел перестановки в правительстве

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сменил восемь выскопоставленных чиновников и назначил нового посла в США на фоне проблем с КНДР и Японией, сообщила 9 августа представитель администрации южнокорейского лидера Ко Мин Чжон.

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Отмечается, что перестановки коснулись глав министерств юстиции, науки и техники, ведомства по делам женщин и семьи, а также минсельхоза.

По словам Ко Мин Чжон, новых чиновников назначали с учетом их компетентности и порядочности, пишет «РИА Новости».

Теперь министром науки, техники и коммуникаций назначен профессор Сеульского государственного университета Цой Ги Ён, министром юстиции стал секретарь президента Чо Гук, главой министерства сельского хозяйства будет Ким Хён Су, министром по делам женщин и семьи станет женщина, профессор Ли Чжон Ок.

Перестановки проведены после испытаний новых ракет со стороны КНДР, а также обострения экономических отношений с Токио, который лишил Сеул прав пользоваться облегченным порядком закупок японских технологий и материалов для полупроводниковой продукции.

Причиной этого стали попытки Южной Кореи добиться компенсаций от Японии за время оккупации в 1910-1945 годах.

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