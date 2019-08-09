ДТП с автобусом под Новороссийском попало на видео

В распоряжении телеканала «Известия» появилось видео с моментом падения автобуса в овраг под Новороссийском. Машина на приличной скорости проезжает мимо легковушки, поворачивает и съезжает в кювет. По данным Следственного комитета, водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию при движении по трассе, в связи с чем допустил столкновение с автомобилем.

В аварии погибли трое пассажиров Volkswagen, в том числе двое детей. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные готовятся к выписке. Последствия ДТП на трассе устранены. Автобус и легковушку достали из оврага. СК возбудил два уголовных дела, в санатории «Эллада» (за ним закреплен автобус) проведена проверка.