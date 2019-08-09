Эксперты составили рейтинг зарплат на карте метро

Эксперты поисковика вакансий Adzuna.ru и агентства Pronline назвали станции метро, рядом с которыми расположены места с самым высоким уровнем зарплат. Об этом 8 августа сообщила «Российская газета».

На вершине рейтинга в Москве оказались станции «Петровский Парк», со средней зарплатой в 67,7 тыс. рублей, «Телецентр» — 67 тыс. рублей и «Деловой Центр» — 66,9 тыс. рублей. А в самом конце списка оказались «Тимирязевская», «Тропарево» и «Шипиловская». Там, согласно исследованию, средняя зарплата в компаниях неподалеку составляет более 40 тыс. рублей.

При этом наибольшее число актуальных вакансий в столице зафиксировано у организаций, которые находятся у станций метро «Павелецкая», «Алтуфьево» и «Тульская». Наименьшее количество свободных рабочих мест оказалось вблизи станций «Битцевский парк», «Улица Милашенкова» и «Улица Академика Королева».

В Санкт-Петербурге рейтинг станций возглавили «Московские ворота» с показателями в 50,6 тыс. рублей, «Спортивная» — 50,5 тыс. рублей и «Черная речка» — 48,5 тыс. рублей.

В Росстате 7 августа назвали основные причины незанятости населения в стране.