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Российских исследователей эвакуировали в Перу из-за угроз местных жителей

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Фото: commons.wikimedia.org
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Угрозы со стороны местного населения привели к тому, что власти Перу эвакуировали с горы Уаскаран в Андах международную команду исследователей, в числе которых были и российские ученые. Об этом рассказало агентство Andina в четверг, 8 августа.

«Мы предпочли этот вариант, чтобы не ставить под угрозу их физическую неприкосновенность», — говорится в сообщении, распространенном местной полицией.

Угрозы расправы в отношении ученых со стороны местных жителей начались после того, как пошли слухи о том, что изыскания связаны с подготовкой горнорудной эксплуатации Уаскарана. Однако на самом деле ученые собирали историческую информацию о климатическом феномене Эль-Ниньо.

20 июня стало известно, что ученые из Университета Хоккайдо и Университета Ямагата идентифицировали рисунки пеликанов и дрозда-отшельника, которых изображали древние жители на плато Наска в Перу.

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