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В Мельбурне детенышу коалы наложили гипс на сломанную лапу

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Фото: Global Look Press/Michael Weber/imageBROKER.com
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В лесопосадочной полосе Мельбурна (Австралия) детеныш коалы упал с дерева и сломал правую лапу, поэтому ветеринарам пришлось наложить ему гипс. Об этом 8 августа сообщает Fox News.

Обычно коалы вынашивают детенышей в сумке в течение шести месяцев, но этот малыш стал исключением: его мама погибла, когда они вместе упали с дерева. Животное доставили в зоопарк. Врачи провели осмотр и обнаружили перелом правой лапы. Маленькой коале, которая в свои пять месяцев весит меньше 500 граммов, наложили гипс.

В зоопарке о коале круглосуточно заботятся. Медсестра даже нашла ей временную «маму», которой стала мягкая игрушка. Малыш постепенно прибавляет в весе и идет на поправку, однако выпустят его в дикую природу не ранее чем через год.

17 мая австралийский фонд коала сообщил о фактическом вымирании этих сумчатых медведей.

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