Сказавшей на интервью 200 раз «эээ» женщине отказали в гражданстве
Уроженке Ирака отказали в швейцарском гражданстве из-за того, что на собеседовании она более 200 раз во время ответов употребляла «эээ», пишет The Local.
Как отмечает издание, женщина и ее муж уже 20 лет живут в городе Ингенболе в кантоне Швиц. При этом они довольно хорошо интегрированы в швейцарское общество: работают, занимаются общественной деятельностью, у пары двое детей.
Два года назад власти страны одобрили гражданство для мужчины, а вот его супруге повезло меньше.
Как показала запись ее интервью в управлении по натурализации, где принимают решение о выдаче гражданства или отказе в нем, бывшая жительница Ирака слишком часто употребляла звук-паразит «эээ» — в общей сложности более 200 раз.
В управлении пришил к выводу, что женщина плохо знает немецкий язык, и отказали ей в предоставлении паспорта. В итоге она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там также признали ее недостаточное владение языком.
2 августа сообщалось, что в Киеве вызвали на допрос получивших паспорта РФ украинцев.