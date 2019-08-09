Адвокаты Атамбаева хотят обратиться в Гаагский арбитраж

Адвокаты экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева могут обратиться в Гаагский арбитраж, чтобы разрешить возникший в стране конфликт и освободить бывшего политика.

Сам действующий президент страны упрекнул Атамбаева в серьезном нарушении законов при сопротивления силовикам. Он отметил, что теперь по всем заведенным уголовным делам бывший политик проходит как подозреваемый.

В свою очередь опрошенные эксперты выразили уверенность, что задержание Атамбаева не приведет к расколу в республике, конфликтная волна скоро пойдет на спад.

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Шах, но не мат: защита Атамбаева может обратиться в Гаагский арбитраж