Прямой эфир
Сюжет:

Адвокаты Атамбаева хотят обратиться в Гаагский арбитраж

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокаты экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева могут обратиться в Гаагский арбитраж, чтобы разрешить возникший в стране конфликт и освободить бывшего политика.

Сам действующий президент страны упрекнул Атамбаева в серьезном нарушении законов при сопротивления силовикам. Он отметил, что теперь по всем заведенным уголовным делам бывший политик проходит как подозреваемый.

В свою очередь опрошенные эксперты выразили уверенность, что задержание Атамбаева не приведет к расколу в республике, конфликтная волна скоро пойдет на спад.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шах, но не мат: защита Атамбаева может обратиться в Гаагский арбитраж

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео с экс-президентом Киргизии Атамбаевым после задержания
МВД Киргизии начало розыск организаторов беспорядков в Бишкеке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017