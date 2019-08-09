Прямой эфир

Американское посольство «посоветовало» России проявить храбрость

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство США на Украине 8 августа в своем Twitter прокомментировало звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, а также посоветовало России «проявить храбрость».

«Тишина с непривычки вызывает у меня тревогу»
В первый день перемирия в Донбассе зафиксированы семь нарушений, но тяжелое вооружение не используется

По словам американских дипломатов, Киев якобы сохранил потенциал для настоящего прекращения огня, «которое спасает жизни украинцев, а Зеленский и все военные проявили «сдержанность и храбрость».

Представители посольства заявили, что Россия «могла бы проявить такую же храбрость и положить конец конфликту», при этом снова отметив, что российские войска якобы располагаются в Донбассе.

7 августа Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Он рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев обвинил в гибели четырех украинских военных в Донбассе. Позднее в ДНР заявили о непричастности ополчения к гибели силовиков.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Зеленский обсудили встречу лидеров «нормандской четверки»
В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боевую готовность под Мариуполем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017