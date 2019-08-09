Американское посольство «посоветовало» России проявить храбрость

Посольство США на Украине 8 августа в своем Twitter прокомментировало звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину, а также посоветовало России «проявить храбрость».

По словам американских дипломатов, Киев якобы сохранил потенциал для настоящего прекращения огня, «которое спасает жизни украинцев, а Зеленский и все военные проявили «сдержанность и храбрость».

Представители посольства заявили, что Россия «могла бы проявить такую же храбрость и положить конец конфликту», при этом снова отметив, что российские войска якобы располагаются в Донбассе.

7 августа Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Он рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев обвинил в гибели четырех украинских военных в Донбассе. Позднее в ДНР заявили о непричастности ополчения к гибели силовиков.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.