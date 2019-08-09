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МВД заявило о нормализации обстановки в Бишкеке

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Обстановка в Бишкеке после разгона сторонников экс-президента нормализовалась. Об этом вечером в четверг, 8 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ГУВД столицы Киргизии.

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«Ситуация стабилизировалась, все службы работают в штатном режиме», — рассказали правоохранители.

В управлении добавили, что обстановка в столице спокойная и «полностью контролируется» силами правопорядка.

27 июня парламент Киргизии принял решение о снятии статуса неприкосновенности с Атамбаева. «За» проголосовали 103 из 110 депутатов.

За неделю до этого парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего президента, которые включали коррупционные преступления, незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпацию власти и другие. 25 июня генпрокуратура частично поддержала обвинения.

7 августа на защиту бывшего политика вышли его сторонники, которые собрались возле резиденции. Начались столкновения с полицией. В результате пострадали 43 человека, один из силовиков погиб. Бывший глава государства сдался силовикам после штурма и был доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел Киргизии.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что сторонники Атамбаева предпринимают попытки прорваться в столицу республики Бишкек с южной стороны города.

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