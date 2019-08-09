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В Британии сняли на видео собаку с шестью лапами

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Фото: скриншот с видео
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В Великобритании на свет появился щенок лабрадора с шестью лапами, пишет Daily Mail.

По словам хозяйки животного, дополнительная пара передних лап мешает щенку нормально передвигаться.

«Когда она идет, то опирается на локти и задирает попу, как солдат, который ползет по-пластунски. Это грустно, но в то же время мило», — рассказала женщина.

Она отметила, что несмотря на патологию, щенок очень активный. В ближайшее время ветеринары примут решение о том, как можно помочь домашнему любимцу, не причинив ему вреда.

В прошлом году в Китае показали на видео редкую двухголовую черепаху-мутанта.

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