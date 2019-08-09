На Украине отпраздновали 45-летие единственной в стране гориллы

В киевском зоопарке отпраздновали 45-летие единственной на Украине гориллы Тони. Об этом 8 августа сообщило агентство УНИАН.

Сотрудника зоопарка преподнесли ему подарок и заставили вольер подарочными коробками с бантиками, принесли большую корзину фруктов, бутылку йогурта и мячики.

Тони родился в Германии в 1974 году, а в 1999-м прибыл в Киев. Раньше он проживал в вольере со своей подругой Дорой, однако в 2004 году она умерла. Отмечается, что среднем эти животные доживают до 50 лет.

26 июля в американском зоопарке Литл-Рок в штате Арканзас в возрасте 63 лет умерла старейшая жившая в неволе западная равнинная горилла Труди.