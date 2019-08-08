Британия анонсировала облегченный визовый режим для ученых

Облегченный визовый режим для научных сотрудников планируют запустить в конце года власти Великобритании. Об этом в четверг, 8 августа, заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон.

«Для того чтобы мы продолжали лидировать в продвижении знаний, мы должны… прилагать усилия, чтобы наша иммиграционная система привлекала самые лучшие умы со всего мира», — цитирует его «РИА Новости».

Джонсон считает, что в результате нововведения в страну будут приезжать больше исследователей и научных специалистов со всего мира, и Великобритания закрепит свой статус «научной сверхдержавы».

Борис Джонсон вступил в должность британского премьера 24 июля, на этом посту он сменил Терезу Мэй. В программной речи Джонсон заявил, что готов бросить вызов всем «сомневающимся» и вывести страну из Евросоюза к 31 октября даже при «жестком» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.