Появилось видео с экс-президентом Киргизии Атамбаевым после задержания

В Сети появилось видео, на котором бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в сопровождении силовиков поднимается в здание Главного следственного управления МВД в Бишкеке. Кадры в четверг, 8 августа, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее в четверг сообщалось, что Алмазбек Атамбаев, сдавшийся силовикам после третьего штурма, доставлен в Главное следственное управление МВД Киргизии.

Первая попытка задержания бывшего киргизского лидера состоялась вечером 7 августа. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в заложники. Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.