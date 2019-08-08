Прямой эфир
Сюжет:

Сторонников Атамбаева вытеснили с центральной площади Бишкека

0
Фото: РИА Новости/Sputnik/Эламан Карымшаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии вытеснили сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади Бишкека Ала-Тоо.

Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии
Россия видит лишь мирное решение конфликта по задержанию экс-президента республики

Как сообщает ТАСС в четверг, 8 августа, сначала сотрудники милиции вытеснили толпу на ближайшие улицы, после чего начали с помощью спецсредств оттеснять людей от центра города. Отмечается, что в настоящее время в центральной части остаются лишь небольшие группы сторонников бывшего главы государства. Тем не менее в этом районе по-прежнему слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат.

Ранее в четверг сообщалось, что сторонники Атамбаева предпринимают попытки прорваться в столицу республики Бишкек с южной стороны города. Незадолго до этого бывший глава государства сдался силовикам после штурма и был доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел Киргизии.

Первая попытка задержания бывшего киргизского лидера состоялась вечером 7 августа. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в заложники. Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Атамбаева доставили в главное следственное управление МВД Киргизии
МВД Киргизии начало розыск организаторов беспорядков в Бишкеке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017