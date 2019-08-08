Сторонников Атамбаева вытеснили с центральной площади Бишкека

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии вытеснили сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади Бишкека Ала-Тоо.

Как сообщает ТАСС в четверг, 8 августа, сначала сотрудники милиции вытеснили толпу на ближайшие улицы, после чего начали с помощью спецсредств оттеснять людей от центра города. Отмечается, что в настоящее время в центральной части остаются лишь небольшие группы сторонников бывшего главы государства. Тем не менее в этом районе по-прежнему слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат.

Ранее в четверг сообщалось, что сторонники Атамбаева предпринимают попытки прорваться в столицу республики Бишкек с южной стороны города. Незадолго до этого бывший глава государства сдался силовикам после штурма и был доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел Киргизии.

Первая попытка задержания бывшего киргизского лидера состоялась вечером 7 августа. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в заложники. Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать в людей.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников.