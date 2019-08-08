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Частный детектив назвала первые признаки супружеской измены

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Фото: Depositphotos
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Частный детектив из австралийского города Сидней Наталья рассказала о первых признаках измен и слежке за неверными супругами. По ее словам, в первую очередь о наличии отношений на стороне говорят резко изменившиеся привычки партнера.

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«Также следует проявлять осторожность, если возлюбленный проводит больше времени в своем телефоне и кладет его экраном вниз, чтобы никто не мог прочитать сообщения», — цитирует детектива Daily Mail.

По словам детектива, ей довольно часто приходится следить за неверными супругами и часами ждать их у дома и работы. При этом Наталья отметила, что жены изменщиков зачастую отказываются верить в происходящее, даже когда детектив предоставляет неоспоримые доказательства — фотографии и видеозаписи.

«В таких случаях ничего не поделаешь. Моя работа — докапываться до правды, а не убеждать в ней», — отметила специалист.

Она также рассказала, что и в ее работе бывают промахи. Однажды детектив выдала себя, когда пыталась незаметно сфотографировать свою цель и забыла отключить вспышку.

В апреле ученые назвали признаки склонности к изменам. Утверждалось, что вычислить склонную к приключениям на стороне жену можно по длине ее пальцев.

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