В аэропорту Барселоны 9 августа стартует бессрочная забастовка работников

В международном аэропорту Барселоны с пятницы, 9 августа, начнется бессрочная забастовка сотрудников службы безопасности, пишет El Periódico накануне стачки.

По данным газеты, к акции могут присоединиться до 500 работников воздушной гавани, которые добиваются повышения зарплаты и улучшения условий труда.

В четверг, 8 августа, сотрудники компании Trablisa, отвечающие за безопасность в аэропорту, проголосовали против продолжения переговоров с работодателем, которые не увенчались успехом.

Руководство воздушной гавани ожидает длинных очередей у контрольно-пропускных пунктов, поэтому путешественникам рекомендовано заранее приезжать в аэропорт, а также проходить регистрацию на рейс через интернет.

1 августа в Барселоне и Мадриде завершилась забастовка таксистов. Акция шоферов против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify длилась несколько дней.