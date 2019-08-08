Количество местных абитуриентов выросло в Псковском университете

Доля абитуриентов из Пскова и Псковской области в ПсковГУ выросла более чем на 20%. Об этом рассказала врио ректора Наталья Ильина.

«Это говорит о том, что студенты остаются в регионе, так как он кажется им привлекательным», — заявила Наталья Ильина. Она также обратила внимание, что «закрытие» бюджетных мест в ПсковГУ идет по плану.

«Далеко не все университеты России могут похвастаться этим», — рассказала врио ректора, передает Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что у талантливых абитуриентов с невысокими результатами ЕГЭ появилась возможность поступить на бесплатное отделение при недостатке баллов. В нескольких крупных российских вузах внедрена и расширяется система грантов, позволяющая взять на учебу претендентов, если они не блестяще сдали экзамены, но могут представить достижения по выбранной специальности.