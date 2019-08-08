Сцену и беседку установят в Нерском парке поселка в Рязанской области

Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин продолжает контролировать благоустройство Нерского парка, реконструкция которого ведется в поселке Шилово в рамках проекта «Комфортная городская среда». В общей сложности на объект выделено около 22,5 млн рублей.

Глава городского поселения Иван Пыхтин рассказал, что здесь установят сцену, беседку, оборудуют пляжную зону, туалеты с учетом требований для инвалидов, твердое дорожное покрытие для занятий массовым спортом. Заключен контракт по строительству дамбы. В планах выкорчевывание деревьев и скос травы. Будет установлена система видеонаблюдения.

По словам Аркадия Фомина, самое главное сейчас — на начальном этапе организовать безопасное пребывание людей, передает РИА «7 новостей».