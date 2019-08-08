Сельский модульный ФАП откроют в сентябре в Пензенской области

В селе Старый Чирчим Пензенской области приступили к монтажу свай под модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он станет одним из двух медицинских объектов, переехавших из аварийного здания в недавно построенное.

Сейчас ФАП занимает несколько помещений в двухэтажном здании бывшей участковой больницы. Из-за того, что основная часть сооружения не эксплуатируется, оно пришло в аварийное состояние. Кроме того, здание располагается на окраине села, поэтому пожилым сельчанам тяжело туда ходить, пишет ИА «Пенза-Пресс». Новый корпус будет находиться ближе к центру, открытие намечено на сентябрь.

До 2024 года в Пензенской области построят 18 фельдшерско-акушерских пунктов. В 16 селах такие учреждения появятся впервые. Работа ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Всего планируется строительство 18 новых ФАПов, а также замена 10 пунктов, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии.