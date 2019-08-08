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Крымский военно-исторический фестиваль пройдет в Севастополе

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Шестой Крымский военно-исторический фестиваль в этом году впервые станет частью цикла городских мероприятий «Московские сезоны». Он пройдет с 7 по 15 сентября. Организаторы ждут на праздник почти тысячу участников из других регионов России, Болгарии, Румынии и Украины.

«Исторических приключений станет еще больше: девять дней на двух площадках — в парке «Федюхины высоты» и в центре Севастополя», — сообщает пресс-служба правительства города, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

20 июля в Ульяновской области прошел XVI Межрегиональный Давыдовский культурно-исторический фестиваль «Тебе, певцу, тебе, герою!». Во время военно-исторической реконструкции участники отразили один из эпизодов Отечественной войны 1812 года у села Токарево Смоленской губернии.

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