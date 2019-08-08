Берестяную грамоту с именами нашли в Великом Новгороде

На Троицком раскопе в Великом Новгороде обнаружена берестяная грамота со списком имен. Первую подобную находку на этом участке увидел студент филологического факультета МГУ Алексей Шаповалов.

Специалисты Новгородского государственного объединенного музея относят берестяную грамоту к XIII–XIV векам. Как сообщила заместитель начальника НАЭ, доктор исторических наук Елена Рыбина, такие грамоты с именами находили и раньше, их отнесли к началу XII века, передает ИА FlashNord.

Однако главным археологическим трофеем сезона стала византийская печать первой половины XII века. Она сделана из свинца, на поверхности сохранились изображения Иоанна Предтечи и тронной Богоматери. По данным ученых, в Великом Новгороде остается под землей большое количество старинных храмов.