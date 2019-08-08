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Более 3,3 тыс. школьников посетили московский клуб «Лето Побед»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Более 3,3 тыс. школьников стали участниками московского городского клуба для детей и подростков «Лето Побед», который действует на базе Музея Победы, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Известий» в четверг, 8 августа.

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Начиная с 3 июня в клубе прошло 10 смен, каждая из которых была посвящена какой-либо теме: сказочная, спортивная, патриотичная и т.д.

Еженедельно вожатые придумывали для детей увлекательные квесты и состязания. Также в качестве гостей клуба отметились известные актеры, музыканты, спортсмены, журналисты, блогеры.

По словам директора клуба «Лето Побед» Сергея Мельникова, к ним приезжали дети из разных уголков Москвы и Подмосковья.

«Здесь дети могут не только интересно, но и с пользой провести лето — расширить свои знания, познакомиться с историей страны», — сказал он.

Были в клубе и завсегдатаи — шестеро школьников стали участниками практически всех смен, а еще десятки провели там по целому месяцу.

«Лето Побед» будет работать до 30 августа. Его участниками могут стать школьники в возрасте от 8 до 13 лет.

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