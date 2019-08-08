В России массово гибнут пчелы

По прогнозу президента Российского союза пчеловодов Арнольда Бутова, меда в этом году будет на 20% меньше, чем в прошлом. В России за июнь-июль погибло почти 40 тыс. пчелиных семей. Бутов считает, что причиной мора у насекомых стало применение сильных пестицидов. Пчеловодству в ряде регионов нанесен особо крупный ущерб. Насекомые вымирают не только в России , 6–7 лет назад 40% пчел погибли во Франции, 50% — в Голландии. Главная опасность — вовсе не в финансовых потерях у фермеров. Существует теория: сначала исчезнут пчелы, а затем вымирание грозит и человечеству. Эти насекомые опыляют до 80% растений, урожайность зависит от них напрямую.