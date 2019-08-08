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Театр оперы и балета отремонтируют в Челябинске

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Здание Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени И. М. Глинки в предстоящем сезоне отремонтируют. Как рассказал его директор Владимир Досаев, внутреннюю отделку завершат до первого октября. В частности, обновят туалеты для зрителей.

«Новые кресла и стулья в зрительный зал должны быть поставлены до 20 сентября. В октябре в театре появится новое осветительное оборудование. В сентябре поступит новый видеопроектор, в ноябре — фортепиано и рояли в репетиционные помещения. Зрители также увидят новый антрактно-раздвижной занавес. В декабре мы услышим новые музыкальные инструменты оркестра», — цитирует Досаева 1obl.ru.

Ремонт фасадов продолжатся и после начала сезона, эти работы зрителям и артистам не помешают. На данный момент театр получил новый рояль Steinway и источник бесперебойного питания оборудования сцены.

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