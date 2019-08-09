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2-9 августа в объективе «Известий»

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Закат в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Закат в окрестностях Мирновской ветряной электростанции, Крым
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Международный Рыцарский Фестиваль «Генуэзский Шлем» в Крыму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Участник международного рыцарского фестиваля «Генуэзский Шлем» в Крыму
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Дорожные работы на одной из улиц Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Дорожные работы на улицах Москвы
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Международный турнир BingoBoom
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Игроки сборных России и Иордании во время одного из матчей Международного турнира BingoBoom (баскетбол). Сборная России в этом матче обыграла команду Иордании со счетом 111:71
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Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла, посвященного премьере фильма «Однажды… в Голливуде», на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Режиссер Квентин Тарантино в ходе фотоколла, посвященного премьере фильма «Однажды в Голливуде», на крыше отеля The Ritz Carlton в Москве
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V Армейские международные игры 2019
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Конкурс «Танковый биатлон», который прошел в рамках V Армейских международных игр на территории парка «Патриот» 
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Футбол матч РФПЛ Спартак - Динамо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Слева направо: игроки Абдул-Азиз Тетте (ФК «Динамо») и Андре Шюррле (ФК «Спартак») во время матча РФПЛ
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Провиантские склады на Зубовском бульваре
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
На территории столичных Провиантских складов, где сегодня располагается «Музей Москвы» 
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V Армейские международные игры 2019
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Болельщики одной из команд-участниц «Танкового биатлона», который прошел в подмосковном парке «Патриот» в рамках V Международных армейских игр
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Наталья Касаткина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Балетмейстер Наталья Касаткина (вторая слева) во время репетиции
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Вид на Государственный исторический музей с отеля The Ritz Carlton
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вид на Государственный исторический музей
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