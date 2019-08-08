Сад дружбы народов появится в Ижевске

В столице Удмуртии 31 августа торжественно откроют сад дружбы народов. На территории дендропарка «Русский огород» высадят композиции, олицетворяющие культуру и традиции народов страны: удмуртов, татар, евреев, немцев, марийцев, армян, азербайджанцев и русских.

На открытии нового сада в Ижевске выступят фольклорные коллективы и ансамбль русской народной песни, пройдут мастер-классы по приготовлению национальных блюд, изготовлению украшений и народным танцам. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Ижевске реконструируют набережную городского пруда. В подготовке проекта принимает участие бизнес-сообщество.