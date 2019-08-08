Прямой эфир

Водителя попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса задержали

0
Фото: ТАСС/Артем Виноградов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель экскурсионного автобуса, попавшего 7 августа в крупное ДТП под Новороссийском, задержан на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«В рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Фольксваген Таурег» на автодороге Новороссийск–Керчь задержан 41-летний водитель автобуса», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, мужчина превысил допустимую скорость и не уступил дорогу Volkswagen Touareg, имевшему преимущество.

Внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись вечером 7 августа на 16-м км автодороги Новороссийск — Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали с высокого обрыва. Три пассажира Volkswagen, в том числе два ребенка, погибли. В аварии пострадали 44 человека. Они получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ опубликовали список погибших в ДТП под Новороссийском
Кузнецова рассказала о пострадавших в ДТП под Новороссийском детях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017