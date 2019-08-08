Водителя попавшего в ДТП под Новороссийском автобуса задержали

Водитель экскурсионного автобуса, попавшего 7 августа в крупное ДТП под Новороссийском, задержан на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«В рамках расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса и автомобиля «Фольксваген Таурег» на автодороге Новороссийск–Керчь задержан 41-летний водитель автобуса», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следователей, мужчина превысил допустимую скорость и не уступил дорогу Volkswagen Touareg, имевшему преимущество.

Внедорожник Volkswagen Touareg и автобус Hyundai столкнулись вечером 7 августа на 16-м км автодороги Новороссийск — Керченский пролив. После столкновения оба транспортных средства упали с высокого обрыва. Три пассажира Volkswagen, в том числе два ребенка, погибли. В аварии пострадали 44 человека. Они получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, водитель автобуса заснул за рулем.