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Директору школы грозит штраф за показ ужастика детям в Омске

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В Омске детям, которые посещали летний лингвистический клуб, показали фильм с возрастным ограничением «16+». За нарушение директору учреждения грозит штраф.

Показом фильма школьникам заменили поход в музей. Младшеклассники посмотрели картину «Кукла», которую можно отнести к фильмам ужасов. Тем, кто отказывался смотреть кино, назначали час самостоятельного чтения. После показа родители сообщили, что у некоторых из детей наблюдались проблемы со сном.

По факту просмотра кино не по возрасту было возбуждено административное дело, сообщает ИА «Город55». Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения в работе школы. В частности, большинство педагогов, которые работали с детьми, не прошли медицинского осмотра.

За показ фильма детям учителю сделали выговор.

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