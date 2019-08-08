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Водитель погиб в ДТП с грузовиком в Оренбургской области

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Автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком в Оренбургской области. Водитель легковушки скончался на месте.

Авария произошла в Новоорском районе. По данным правоохранительных органов, 55-летний водитель автомобиля Lada не удержал безопасную дистанцию с грузовиком, следовавшим впереди него, и допустил столкновение. В результате ДТП мужчина скончался на месте, сообщает РИА «Оренбуржье».

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области лоб в лоб столкнулись две иномарки. На месте скончалась 16-летняя пассажирка, по пути в больницу скончался один из водителей, в больнице умер 25-летний пассажир.

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