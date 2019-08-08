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Патрулирование обеспечат в природном памятнике в Тюменской области

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В природном комплексе «Рахимовский» в Тюменской области планируют проводить ежедневное патрулирование. Власти региона ищут подрядчика.

Закупку проводит департамент недропользования и экологии Тюменской области. Победитель аукциона должен ежедневно патрулировать природный комплекс «Рахимовский» и окрестности села Вагай до середины сентября 2021 года, включая праздники и праздничные дни. Об этом сообщает портал «Наш город».

По результатам патрулирования подрядчик должен сообщать о поврежденных деревья и кустарниках, а также об уничтожении травы при проезде и стоянке транспортных средств. Кроме того, необходимо проводить ликвидацию возгораний, пресекать факты разведения костров и использования мангалов.

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