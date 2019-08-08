Венки с кладбища использовали для укрепления склона в Брянске

Общественники обнаружили нарушения при укреплении склона оврага на улице Фабричной в Брянске. Рабочие использовали мусор с кладбищ.

Укрепление склона производится вблизи Чашина Кургана. Согласно проекту, подрядчик должен использовать рыхлую горную породу или грунт, фрагменты кирпича, бетона, а также суглинок и древесно-растительные отходы. Однако при осмотре обнаружилось, что склон укрепили отходами с ближайшего кладбища. В частности, были обнаружены венки и искусственные цветы, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Помимо материалов с кладбища, в овраге нашли покрышки и бамперы от автомобилей и другие крупногабаритные отходы. Активисты ОНФ направили в городскую администрацию обращение с просьбой устранить недостатки.