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Старые деревья предложили взять под охрану в Алтайском крае

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В Касмалинском ленточном бору в Алтайском крае обнаружены деревья-долгожители. Специалисты предлагают взять сосны под охрану и изучить.

Проверка деревьев проводилась в бору вблизи села Кадниково. Лесники использовали возрастной бурав на сосне с обхватом ствола около 3,6 м. Высота дерева — 31 м. При подсчете годовых колец специалисты пришли к выводу, что возраст сосны превышает 200 лет. Более того, на участке обнаружено еще несколько деревьев с аналогичным возрастом, сообщает altapress.ru.

По мнению представителей лесного хозяйства, деревья-долгожители являются свидетельством того, что в ленточных борах ведется бережное лесопользование. Для дальнейшего изучения старинных сосен их предлагают взять под особую охрану.

Лесники указывают, что наблюдение за старыми деревьями позволит в дальнейшем выявить и учесть все закономерности обновления ленточных боров. Кроме того, участки с деревьями-долгожителями можно включить в туристические тропы.

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