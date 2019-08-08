Скейт-парк и танцплощадка появятся в парке в Нижегородской области

В городе Павлово Нижегородской области продолжается благоустройство «Зеленого парка». Стоимость работ оценили в 17,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

В 2019 году в рамках второго этапа благоустройства в парке обустроят танцплощадку, селфи-зону и аллею любви. Также здесь построят скейт-парк, установят туалеты и обеспечат отдыхающим Wi-Fi, пишет ИА «НьюсНН».

Завершить работы планируется в сентябре.

По словам главы региона Глеба Никитина, парк уже пользуется большой популярностью у местных жителей. Губернатор выразил уверенность, что после завершения работ интерес вырастет еще больше.

Первый этап благоустройства был реализован в 2018 году. Тогда здесь установили спортивную и детскую площадки.