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Стало известно место похорон Аллы Вербер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер, скончавшуюся от обширного инфаркта из-за аллергической реакции на морепродукты, похоронят в канадском Торонто 12 августа. Об этом сообщила подруга покойной Ирена Лейбович-Смеловицкая.

«Случай с морепродуктами у меня в голове не укладывается. Сердце плачет и обливается слезами. Похороны в понедельник в Торонто. Как это пережить?» — цитирует ее телеканал «Звезда».

Вербер скончалась 6 августа в больнице на итальянском курорте Форте-дей-Марми, ей был 61 год. По предварительной информации, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Алла Вербер родилась в Ленинграде в 1958 году. В 1976 году вместе с родителями она уехала из страны, жила в Канаде, Италии, США. В 26 лет открыла в Торонто свой первый модный бутик. В 1989 году вернулась в СССР, через год первая в России стала создавать бутики высокой моды в центре города. С 1993 года работала в международной ювелирной компании Mercury, со временем став вице-президентом. В 2003 году заняла пост fashion-директора ЦУМа.

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