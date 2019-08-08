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Лиса сбежала из зоопарка в детский сад в Саратовской области

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В городе Балаков Саратовской области из зоопарка убежала лиса. Обнаружили хищника на территории детского сада № 67.

О необычно госте в районный комитет образования сообщила заведующая детсадом Любовь Ласкина. По ее словам, животное забежало на территорию, когда все дети находились в группах. При этом животное не проявляло агрессии или признаков бешенства, пишет ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на портал ProBalakovo. Когда она забежала в подвал, сотрудники закрыли вход фанерой.

На место прибыл специалист по ловле животных и спасатели. Лису поймали, посадили в машину и вернули в зоопарк.

Выяснилось, что ручной лис жил в одной комнате с дрессировщиками и сбежал из клетки. Когда именно это произошло и сколько животное пробыло на воле, неизвестно.

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