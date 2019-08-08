МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен восхитился порядком в очередях за финскими визами после объявления Финляндией о новых требованиях к документам.

«Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди», — сообщил Туоминен на встрече в генконсульстве Финляндии в четверг, 8 августа.

При этом, по его оценке, «нет никакой необходимости стоять в очередях в визовый центр», передает «РИА Новости».

Туоминен посоветовал заранее записываться на прием или выбирать для посещения визового центра Финляндии время, когда очереди минимальны, — приблизительно с 09.00 до 12.30 мск.

31 июля стало известно, что Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. В частности, к анкете должны быть приложены документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута, а также справка с места работы с информацией о зарплате, выписка из банка за три предыдущих месяца или свидетельство о праве собственности на недвижимость в России.