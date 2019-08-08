Пакистан запретил прокат индийского кино

Власти Пакистана на фоне разногласий с Индией из-за статуса штата Джамму и Кашмир запретят показ в кинотеатрах страны индийских фильмов. Разрабатываются меры по запрету всех видов культурного контента, произведенного в Индии.

Пакистан будет использовать все возможности, чтобы поддержать жителей штата, приводит «РИА Новости» заявление помощника премьер-министра страны Фирдус Ашик Аван.

7 августа Пакистан на фоне ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир принял решение отозвать главу дипломатической миссии из Индии, а также выслать из страны индийских дипломатов.

Накануне нижняя палата парламента Индии одобрила отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир. Нововведения превращают его из самостоятельного штата, имеющего собственный кабинет министров, в союзную территорию, управляемую федеральным центром.

5 августа глава государства Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене 370-й статьи конституции Индии, в которой был закреплен особый статус Джамму и Кашмира. До представления документа на территорию были направлены 8 тыс. военнослужащих. Под арест взяты трое местных политиков. По данным местных СМИ, в некоторых районах заблокирован интернет, отменены занятия в учебных заведениях. Туристов призывают покинуть Кашмирскую долину.

Большинство населения этого штата составляют мусульмане. Местные сепаратисты выступают за независимость Джамму и Кашмира или его присоединение к соседнему Пакистану (в этом районе официальной границы между государствами нет, их разделяет только линия контроля).

В середине февраля отношения между Пакистаном и Индией резко обострились после нападения боевиков на индийских военных в штате Джамму и Кашмир. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад». В Индии обвинили Пакистан в поддержке незаконных формирований, однако Исламабад отверг эти заявления и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.