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Мужчину насмерть сбили на переходе в Тверской области

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В Конаковском районе Тверской области иномарка наехала на пешехода, который переходил дорогу. Мужчина погиб. Об этом сообщает ОГИБДД ОМВД России по району.

Авария произошла ночью в четверг, 8 августа, на 1-м км автодороги Москва–Санкт-Петербурге–Конаково–Иваньково. По предварительным данным, 41-летняя водитель Nissan Terrano допустила наезд на мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу в темное время суток в темной одежде, пишут «Тверские ведомости».

В результате дорожно-транспортного происшествия 47-летний пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте.

В июле на федеральной трассе М-9 «Балтия» произошла дорожная авария, жертвой которой стал один человек. Еще четверо пострадавших, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу.

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