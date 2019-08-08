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Площадки для выгула собак обустроят в каждом районе Ставрополя

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В сентябре во всех районах Ставрополя по просьбе горожан откроются площадки для выгула собак. В Юго-Западном районе псов можно будет выводить на Доваторцев, 45, в Октябрьском — на проспекте Кулакова 49/2, а в Ленинском — в сквере «Дубовая роща» в Александровском парке.

«Все площадки оградят забором, внутри установят оборудование для тренировок животных. Для владельцев питомцев подготовят лавочки, беседку и урны с мешками для сбора биоматериалов», — рассказали в мэрии, передает Newstracker. Площадку на улице 50 лет ВЛКСМ планируется открыть в 2021 году.

В конце июня в Тульской области глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин подписал постановление об утверждении схемы размещения мест для выгула собак. На территории муниципального образования появятся пять специализированных площадок.

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