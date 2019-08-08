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«Мичуринские училища» создадут в Ульяновской области

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Образовательные учебные учреждения для подготовки аграриев создадут в Ульяновской области. С соответствующей инициативой выступил губернатор Сергей Морозов.

По мнению главы региона, процесс обучения должен быть схож с суворовскими училищами. Ребята после пятого класса смогут проходить обучение и жить при учебном заведении. Школьники освоят предметы, которые связаны с сельским здравоохранением, образованием, спортом, а также непосредственно с сельским хозяйством. Об этом сообщает 1ul.ru.

Сергей Морозов считает, что появление таких учебных заведений, получивших рабочее название «мичуринские училища», позволит сформировать прослойку интеллигенции, которая совершенно по-другому будет смотреть на развитие сельских территорий. Концепцию разработают до 2020 года, а пилотное училище планируется запустить в 2021 году.

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