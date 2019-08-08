Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег

Сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией» вызвали на допросы в рамках расследования дела о легализации преступных доходов. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве также отметили, что в четверг следователи пришли с обысками в офис ФБК и домой к некоторым его сотрудникам.

«В ходе обысков изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования», — сообщили в СКР.

Кроме того, на счета, принадлежащие ФБК, организации «Защита прав граждан» и сотне физических и юридических лиц, наложено судебное ограничение. Движение денежных средств по всем счетам заблокировано.

Дело, связанное с деятельностью ФБК, возбуждено по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте. Получателям было известно, что эти средства были приобретены преступным путем. Сотрудники фонда и их соучастники через банкоматы внесли деньги на расчетные счета нескольких банков, а затем организовали перевод зачисленных средств на текущие расчетные счета ФБК.

Ранее 8 августа о блокировке счетов ФБК сообщила адвокат руководителя фонда Алексея Навального Кира Ярмыш.

Дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался ФБК, было возбуждено 3 августа.