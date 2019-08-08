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Школу с бассейном введут в эксплуатацию к 1 сентября в подмосковном Ступино

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В городе Ступино (Московская область) к 1 сентября планируют ввести в эксплуатацию новую школу на 600 учеников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минстроя.

Ведомство поставило задачу перед строителями завершить все работы на объекте в установленные сроки. Это необходимо для того, что ввести объект в эксплуатация к новому учебному году, отмечает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Здание школы имеет четыре этажа. В нем расположены учебные помещения, мастерские, лаборатории, актовый зал, спортивный зал, библиотека и бассейн. Площадь образовательного учреждения превысила 16 тыс. кв. м.

В данный момент в школе идут чистовые отделочные работы, обустраивается вентиляционная система. Также подрядчик занимается благоустройством территории.

6 августа сообщалось, что в Московской области готовится к открытию образовательный центр «Созвездие» в Красногорске. Учреждение получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

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