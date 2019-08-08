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Дирижабли задействуют в мониторинге дорог в Самарской области

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Дирижабли будут отслеживать нарушителей правил дорожного движения на трассах в Самарской области. Высотное наблюдение пройдет с 9 по 11 августа.

По данным ГИБДД, на дирижабле будет установлена видеокамера с широким углом обзора. Техника сможет распознать номер автомобиля нарушителя с расстояния до 700 м как в дневное, так и в ночное время. Об этом сообщает НИА «Самара».

Дирижабль разместят над наиболее опасными участками дорог, где часто происходят аварии. С помощью техники Госавтоинспекция будет выявлять водителей, которые допускают нарушения при обгоне и выезде на встречные полосы.

Профилактическое мероприятие с применением комплекса высотного наблюдения будет проходить с 9 по 11 августа.

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