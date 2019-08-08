На аэродроме Быково пройдет третий этап чемпионата по дрэг-рейсингу

Третий этап чемпионата России по дрэг-рейсингу пройдет 10–11 августа на подмосковном аэродроме Быково. Там вновь соберутся самые быстрые, мощные и громкие автомобили России. Им предстоит на время преодолеть трассу протяженностью 402 м.

В субботу, 10 августа, пройдут квалификационные заезды, 11-го — финалы и награждение победителей, говорится в пресс-релизе организаторов чемпионата, поступившем «Известиям».

Кроме того, зрители смогут увидеть автомобиль рекордсмена России Дмитрия Саморукова — Dodge Viper ProMod мощностью 3,5 тыс. л. с., который преодолевает 402 м за 6 секунд, разгоняясь к финишу до 370 км/ч.

Вход на мероприятие будет бесплатным, также для зрителей будет организована бесплатная парковка.

Первый этап чемпионата по дрэг-рейсингу состоялся на аэродроме Быково в конце июня, второй в середине июля прошел в Нижнем Новгороде. Завершающий, четвертый этап соревнований пройдет 1 сентября в Грозном.