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На сайте мэра Москвы заработал раздел о музеях

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Новый раздел, посвященный московским усадьбам, галереям и музеям, открылся на портале mos.ru. Об этом 8 августа сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам и.о. гендиректора агентства «Мосгортур» Инны Голубевой, в столице работают 90 городских культурных площадок, в том числе малые музеи, в которых хранятся уникальные экспонаты и истории, не очень известные широкой публике. Это мемориальный музей А.Н. Скрябина, Дом-музей Марины Цветаевой, музей истории танка Т-34. Голубева отметила, что цель специального раздела на сайте — это обратить внимание горожан и гостей столицы на такие объекты, пишет «Федеральное агентство новостей».

Посетители сайта смогут найти в новом разделе анонсы событий культурных учреждений, обзоры мероприятий, истории об артефактах и экспонатах музеев. Там же можно будет записаться на обучение музейному волонтерству. Кроме того, отмечает REGNUM, в разделе можно найти маршруты для пеших прогулок по Москве и узнать, как посетить музеи бесплатно.

В конце мая сообщалось, что в Москве отреставрируют летнюю резиденцию графов Шереметевых.

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