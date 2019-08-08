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Пьяный мужчина устроил стрельбу на улице в Тамбовской области

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Житель Тамбовской области задержан за стрельбу на улице. Мужчина вел себя вызывающе и произвел выстрелы, когда ему сделали замечание.

Инцидент произошел в Моршанске. По данным полиции, 59-летний местный житель, находясь рядом со своим домом, поссорился с 63-летним пенсионером. Пожилой мужчина сделал хулигану замечание. В ходе ссоры виновник происшествия выстрелил в воздух из обреза охотничьего ружья, который не был зарегистрирован в установленном порядке. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру»

Очевидцы вызвали на место сотрудников полиции. Стрелок был задержан, оружие и 10 патронов к нему изъяли.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство с применением оружия».

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